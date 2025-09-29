В Польше в третий раз представят закон об увеличении времени, которое нужно прожить в стране для подачи на гражданство 1 29.09.2025, 10:42

2,406

Что важно знать белорусам.

В Польше делают очередную попытку ужесточить условия предоставления гражданства. В понедельник, 29 сентября, маршалку Сейма должен поступить президентский законопроект об увеличении срока, который иностранцы должны прожить в Польше для подачи документов на признание гражданами этой страны. Об этом PAP заявил глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий, пишет Most.

Предполагается, что для признания гражданином Польши иностранец должен будет прожить в этой стране на карте сталого побыта (постоянном ВНЖ) или карте долгосрочного резидента ЕС десять лет вместо нынешних трех.

Это третья попытка ввести такую норму. Ранее она фигурировала в законопроекте, представленном партией «Право и справедливость», однако он не прошел.

Затем она же предлагалось в президентской редакции закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом. Но правительство, на вариант законопроекта которого Кароль Навроцкий до того наложил вето, разработало новый. В него включили некоторые другие нормы, которые требовал президент, прежде всего о выплате пособия 800+ только тем иностранцам, что активны на рынке труда. А вот норму о гражданстве снова проигнорировали.

Как будет выглядеть закон о гражданстве, пока неясно. В предыдущие разы предлагалось удлинить срок только для общих случаев. Для тех иностранцев, кто получил карту сталого побыта на основании польских корней, в предыдущих редакциях оставался срок проживания в один год. А для тех, кто имеет статус беженца или состоит в браке с гражданином Польши и постоянно проживает в Польше по карте сталого побыта, сохраняли срок в два года.

Сейчас, согласно другой норме, претендовать на гражданство может любой иностранец, легально проживающий в Польше на протяжении 10 лет и имеющий карту сталого побыта или долгосрочного резидента ЕС. При этом не имеет значения, как долго он имеет карту сталого побыта. Для получения сталого побыта (без польских корней) в Польше нужно прожить минимум пять лет. Поэтому новая норма фактически будет противоречить этой. Поэтому, не исключено, что норму о 10 годах на любых других документах решат отменить.

