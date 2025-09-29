Путин нервничает 1 Александр Кочетков

Позиции США и Китая постепенно сближаются.

Все четче вырисовывается сценарий, что в начале зимы недоимперии придется переходить к реальным переговорам о замораживании линии фронта, при этом без боя отдавать ей какие-то территории Украины никто не собирается. Главными факторами, подталкивающими к такому сценарию, являются позиции США и Китая, которые в отношении прекращения войны в Украине постепенно сближаются.

Поэтому крайне важным для Кремля становится форма прекращения агрессии при условии, что никакие «цели СВО» не достигнуты и близко. И даже официальный отказ Украины от вступления в импотентное НАТО не сможет перекрыть в России ощущение, что авантюра с нападением на Украину завершилась поражением, значительно более очевидным, чем участие в войне в Сирии.

Единственным вариантом для Путина, который сможет отвлечь от поражения в Украине, является успешное воздушное нападение на ЕС.

То есть, удары дронами и крылатыми ракетами по тем объектам на территории ЕС, которые недоимперия объявит логистическими хабами, занимающимися поставками оружия в Украину. Сухопутные силы в этом случае если и будут задействованы, то в небольшом количестве, например, для пробивания Сувалкского коридора до Кенигсберга. Да и то по ситуации.

Тогда большинство российского населения будет в восторге – «Мы повторили и все-таки поставили проклятую Европу на колени!», а какой-нибудь Гурулев у Соловьева со всей серьезностью заявит, что вся война в Украине была лишь отвлекающим маневром для разгрома НАТО в Европе. И россияне в это охотно поверят.

А сейчас идет интенсивная подготовка к реализации подобного сценария. Именно поэтому российские беспилотники пока без боевых частей залетают на территорию Польши. Именно поэтому российские самолеты нарушают воздушные границы стран Балтии. Именно поэтому «неизвестные» дроны постоянно замечают вблизи важных военных объектов НАТО в Европе. Потому что Россия мониторит позиции комплексов ПВО, фиксирует деятельность радиолокационных станций, рассчитывает время подлета самолетов НАТО и так далее.

Именно поэтому неадекватной кретинке Захаровой приказали заранее обвинить Украину в подобной провокации – якобы мы трофейными «шахедами» собираемся ударить по Европе, чтобы... Чтобы что? Мотивация же совершенно отсутствует.

Кстати, с технической точки зрения подобная спецоперация обречена на провал. Потому что сейчас все европейское воздушное пространство контролируется круглосуточно. И маршрут каждого беспилотника известен – от точки старта до точки падения. Помните карты Украины с цветными маршрутами вражеских «шахедов» и ракет? Поэтому никому не удастся выдать собственные беспилотники за чужие или наоборот.

Конечно, ЕС знает о кремлевском сценарии. И хотя по привычке надеется, что как-то это пройдет и не произойдет, но противодействие тоже разворачивается. ЕС намерен создать аж три защитные стены: наземную – это как раз против попыток пробить Сувалкского коридор и подобного, дронную – для отражения атак с воздуха, и морскую – для нейтрализации провокаций на море.

Почему-то у меня ассоциация со стеной на границе от А. Яценюка возникла... О «серьезности и ответственности» намерений европейцев свидетельствует то, что в эти проекты привлекли Венгрию и Словакию. Проще было бы напрямую пригласить Россию.

С другой стороны, возможно, совместными с европейцами усилиями удастся довести наши дроны-перехватчики до уровня действительно эффективной технологии, которая работает без участия человека.

Так или иначе, но до зимы эскалация боевых действий будет продолжаться. И по всем признакам без взрывной кульминации в Европе вряд ли обойдется. Потому что недоимперия Путина давно переступила почти все красные линии, не получив жесткого ответа ни от кого, кроме Украины.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

