Мадонна раскрыла секрет успеха 1 29.09.2025, 10:48

Особенно важны периоды испытаний.

Поп-звезда Мадонна рассказала о своем духовном пути и главной цели своей жизни, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам певицы, именно духовные практики позволили ей достичь успеха: «Без духовной жизни я бы не оказалась здесь. Успех — это духовность». К поиску внутреннего смысла она пришла после рождения дочери Лурдес Леон.

Мадонна подчеркнула, что подлинный успех — это вклад в жизни других: «Что я сделала для других? Вот единственный способ быть по-настоящему успешной». Она отметила, что в темноте можно светить ярче, чем там, где свет уже есть.

«Мое предназначение души — приносить свет в мир через все, что я делаю», — призналась артистка. Однако, добавила она, важно делиться этим светом, а не хранить его только для себя.

Мадонна также напомнила, что духовная мудрость особенно ценна не в моменты легкости, а в периоды испытаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com