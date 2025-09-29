закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 11:29
Мадонна раскрыла секрет успеха

  • 29.09.2025, 10:48
Мадонна раскрыла секрет успеха

Особенно важны периоды испытаний.

Поп-звезда Мадонна рассказала о своем духовном пути и главной цели своей жизни, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам певицы, именно духовные практики позволили ей достичь успеха: «Без духовной жизни я бы не оказалась здесь. Успех — это духовность». К поиску внутреннего смысла она пришла после рождения дочери Лурдес Леон.

Мадонна подчеркнула, что подлинный успех — это вклад в жизни других: «Что я сделала для других? Вот единственный способ быть по-настоящему успешной». Она отметила, что в темноте можно светить ярче, чем там, где свет уже есть.

«Мое предназначение души — приносить свет в мир через все, что я делаю», — призналась артистка. Однако, добавила она, важно делиться этим светом, а не хранить его только для себя.

Мадонна также напомнила, что духовная мудрость особенно ценна не в моменты легкости, а в периоды испытаний.

