Мадонна раскрыла секрет успеха

Мадонна раскрыла секрет успеха1
- 29.09.2025, 10:48
Особенно важны периоды испытаний.
Поп-звезда Мадонна рассказала о своем духовном пути и главной цели своей жизни, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).
По словам певицы, именно духовные практики позволили ей достичь успеха: «Без духовной жизни я бы не оказалась здесь. Успех — это духовность». К поиску внутреннего смысла она пришла после рождения дочери Лурдес Леон.
Мадонна подчеркнула, что подлинный успех — это вклад в жизни других: «Что я сделала для других? Вот единственный способ быть по-настоящему успешной». Она отметила, что в темноте можно светить ярче, чем там, где свет уже есть.
«Мое предназначение души — приносить свет в мир через все, что я делаю», — призналась артистка. Однако, добавила она, важно делиться этим светом, а не хранить его только для себя.
Мадонна также напомнила, что духовная мудрость особенно ценна не в моменты легкости, а в периоды испытаний.