В мировой истории уже были прецеденты.

Пропаганда стала неотъемлемой частью войны России против Украины. Сегодня юристы и правозащитники пытаются доказать, что те, кто распространяет ложь и ненависть, должны нести ответственность наравне с военными преступниками, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Прецеденты существуют. На Нюрнбергском процессе редактор Юлиус Штрейхер был осужден за подстрекательство к уничтожению евреев, а после геноцида в Руанде лидеров СМИ признали виновными в призывах к насилию. Но в других случаях, как с сербским националистом Воиславом Шешелем, обвинения не находили прямой связи между словами и преступлениями.

Сегодня внимание приковано к так называемым «информационным алиби». Речь идет о заранее подготовленных версиях событий, которые снимают вину с России и перекладывают ее на Украину. Так, перед ударом по роддому в Мариуполе российские дипломаты и СМИ обвиняли ВСУ в использовании больницы как «живого щита». Аналогичная схема сработала и в случае с драмтеатром, где укрывались сотни мирных жителей. Российские СМИ заранее заявили о «провокации», а спустя несколько дней театр был уничтожен авиаударом.

Ошибки тоже случаются. Когда ракета поразила вокзал в Краматорске в апреле 2022 года, РИА Новости успело обвинить Украину еще до появления первых свидетельств, что указывает на заранее заготовленные публикации.

Эксперты считают: такие действия нельзя рассматривать как обычную пропаганду. Координация с военными делает их соучастниками преступлений, подобно водителям, помогающим преступникам скрыться.

Признание «информационных алиби» как формы участия в преступлении позволило бы расширить инструменты ответственности — от санкций до судебных процессов, а также помогло бы провести четкую грань между свободой слова и содействием военным преступлениям.

Ведь самые опасные слова — не крики ненависти, а спокойные и заранее подготовленные «объяснения», прикрывающие массовые убийства.

