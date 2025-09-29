Должны ли чат-боты выполнять функции правительства? 2 29.09.2025, 11:43

Эксперты ломают голову над этим вопросом.

В Албании стартовал уникальный эксперимент — страна назначила искусственный интеллект «министром госзакупок». Новый чат-бот под названием Diella будет управлять всеми тендерами — от дорожных работ до контрактов в здравоохранении. Премьер-министр Эди Рама утверждает, что это позволит сделать закупки «100% свободными от коррупции», пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Албания не единственная. В Эстонии тестируют использование ИИ-судей в гражданских делах, а в Великобритании более 10 млн человек уже применяют чат-ботов для диагностики и поддержки психического здоровья. Люди медлительны, подвержены ошибкам и коррупции, тогда как алгоритмы кажутся беспристрастными и быстрыми.

Однако эксперты предупреждают о серьезных рисках. Главный вопрос — ответственность. Если врач или юрист допускает ошибку, действуют законы о профессиональной ответственности. Министр или судья рискует потерять пост под давлением общества. Но ИИ не может быть привлечен к ответу за свои решения.

Примером служит недавний судебный процесс в Канаде, где пассажир подал иск против Air Canada за то, что чат-бот предоставил неверную информацию. Компания пыталась заявить, что алгоритм — «отдельное юридическое лицо», но суд обязал выплатить компенсацию.

Особую тревогу вызывает то, что ИИ остается «черным ящиком», он не способен объяснить ход своих решений. Если албанский цифровой министр ошибется при распределении миллиардных контрактов, объяснить мотивы такого выбора он не сможет.

Рост нагрузки на суды, коррупция и нехватка специалистов подталкивают правительства к цифровизации. Но пока остается открытым вопрос, как сочетать эффективность ИИ с прозрачностью и ответственностью, которые граждане ожидают от власти.

