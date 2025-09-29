Россия больше не может массово производить самолеты

Россия больше не может массово производить самолеты2
Даже без санкций страна отставала от мировых лидеров.
Несмотря на впечатляющий дизайн и инженерные разработки, такие как истребитель пятого поколения Су-57, российская авиапромышленность сталкивается с серьезными проблемами серийного производства, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
В отличие от США и Китая, которые способны быстро проектировать и запускать в серию новые самолеты, Россия выпускает лишь несколько единиц в год.
После распада СССР в 1990-е годы многие заводы и конструкторские бюро остались без финансирования. Для сохранения отрасли предприятия объединили в крупные госкорпорации, такие как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Однако это породило громоздкую бюрократию, а производственные мощности и кадры стремительно устарели. Большая часть советских инженеров и техников ушла на пенсию, а система подготовки новых специалистов оказалась разрушенной.
К тому же российская авиация сильно зависела от западных комплектующих — электроники, авионики и специальных материалов. После санкций 2014 года и особенно после вторжения в Украину в 2022 году доступ к этим компонентам был практически перекрыт. Это ударило не только по поставкам, но и по финансированию: международные партнеры избегают сотрудничества с Москвой, опасаясь реакции Вашингтона.
Даже без санкций Россия отставала в технологиях массового производства. В отличие от Boeing и Lockheed Martin, где работают автоматизированные линии и цифровые системы проектирования, российские предприятия часто собирают самолеты вручную. Это замедляет выпуск и снижает качество.
Показательный пример — Су-57. Первый полет состоялся еще в 2010 году, однако за прошедшие годы в войска поступили лишь единицы этих машин.
Ситуацию усугубляет экономика. Несмотря на высокие военные расходы, масштабы российской экономики несопоставимы с США или Китаем. А война в Украине дополнительно съедает ресурсы, ограничивая возможности развития авиастроения.