29 сентября 2025, понедельник, 12:23
Россия больше не может массово производить самолеты

2
  • 29.09.2025, 11:47
  • 1,758
Даже без санкций страна отставала от мировых лидеров.

Несмотря на впечатляющий дизайн и инженерные разработки, такие как истребитель пятого поколения Су-57, российская авиапромышленность сталкивается с серьезными проблемами серийного производства, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от США и Китая, которые способны быстро проектировать и запускать в серию новые самолеты, Россия выпускает лишь несколько единиц в год.

После распада СССР в 1990-е годы многие заводы и конструкторские бюро остались без финансирования. Для сохранения отрасли предприятия объединили в крупные госкорпорации, такие как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Однако это породило громоздкую бюрократию, а производственные мощности и кадры стремительно устарели. Большая часть советских инженеров и техников ушла на пенсию, а система подготовки новых специалистов оказалась разрушенной.

К тому же российская авиация сильно зависела от западных комплектующих — электроники, авионики и специальных материалов. После санкций 2014 года и особенно после вторжения в Украину в 2022 году доступ к этим компонентам был практически перекрыт. Это ударило не только по поставкам, но и по финансированию: международные партнеры избегают сотрудничества с Москвой, опасаясь реакции Вашингтона.

Даже без санкций Россия отставала в технологиях массового производства. В отличие от Boeing и Lockheed Martin, где работают автоматизированные линии и цифровые системы проектирования, российские предприятия часто собирают самолеты вручную. Это замедляет выпуск и снижает качество.

Показательный пример — Су-57. Первый полет состоялся еще в 2010 году, однако за прошедшие годы в войска поступили лишь единицы этих машин.

Ситуацию усугубляет экономика. Несмотря на высокие военные расходы, масштабы российской экономики несопоставимы с США или Китаем. А война в Украине дополнительно съедает ресурсы, ограничивая возможности развития авиастроения.

