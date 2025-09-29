Какие пластические операции чаще всего делают белорусы 29.09.2025, 11:49

1,258

Данные раскрыл хирург.

В Беларуси блефаропластика, операция по устранению нависающих век и мешков под глазами, занимает лидирующие позиции среди пластических процедур. О том, какие еще процедуры пользуются спросом у белорусов, рассказал пластический хирург Олег Яцкевич, пишет БелТА.

На втором месте по популярности находится маммопластика, которая включает увеличение, уменьшение и подтяжку груди. Эта процедура часто конкурирует с блефаропластикой, иногда выходя на первое место.

Также востребован липофилинг — операция, при которой собственный жир пациента переносится из одной части тела в другую для коррекции объемов. Липосакция, направленная на моделирование фигуры, также пользуется спросом, особенно для устранения жировых отложений в проблемных зонах.

Фейслифтинг, или подтяжка лица, тоже входит в число популярных процедур. Пациенты выбирают как подтяжку отдельных зон, так и круговую подтяжку, которая обеспечивает более заметный эффект омоложения.

Специалисты подчеркивают, что важно учитывать противопоказания и состояние здоровья, особенно для людей старше 72−74 лет, когда риск осложнений увеличивается. В таких случаях хирурги могут рекомендовать отложить операцию для обеспечения безопасности пациента.

