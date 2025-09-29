В Любанском районе подросток попал в больницу после игры в карты на желание

В Любанском районе подросток попал в больницу после игры в карты на желание2
- 29.09.2025, 12:09
Он выпил опасную смесь.
В Любанском районе расследуют инцидент с тяжелым отравлением подростка.
По данным Следственного комитета, в начале сентября группа студентов одного из местных колледжей собралась на вечеринку. Решили сыграть в карты на желание. Проигравшему, 17-летнему юноше, досталось опасное задание — выпить смесь из кофе, кетчупа, шампуня, слюны и парфюма. Уже после первых глотков подростку стало плохо.
Парня срочно доставили в больницу, где ему поставили диагноз «отравление веществом не медицинского назначения». Врачи оказали ему своевременную помощь, сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, а также мотивы и степень ответственности остальных подростков.