Прекрасная новость 1 Леонид Невзлин

29.09.2025, 12:32

2,966

Леонид Невзлин

Граждане Молдовы сделали свой выбор, несмотря на все усилия Москвы.

В Молдове на парламентских выборах победила прозападная Партия действия и солидарности президента Майи Санду. Это утвердит страну на ее проевропейском пути после того, как в прошлом году граждане Молдовы проголосовали на референдуме за скорейшее вступление в ЕС.

Победу проевропейских сил в Молдове ни в коем случае нельзя принимать как должное. Москва приложила беспрецедентные усилия для того, чтобы повлиять на ход голосования. В ход шли подкуп избирателей, онлайн-дезинформация, и даже организация беспорядков: незадолго до выборов власти арестовали 74 человека, связанных с тренингами по подготовке к насильственным акциям. Главную роль в этих тренингах играли российские инструкторы.

В день выборов на зарубежных избирательных участках поступали сообщения об угрозах взрыва, в том числе в посольстве Молдовы в Брюсселе, где потребовалась эвакуация. Этому тоже не стоит удивляться: диаспора в последние годы консолидировалась как устойчиво проевропейский электорат, чья мобилизация нередко решает исход борьбы.

Но несмотря на все эти усилия, граждане Молдовы сделали свой выбор. Прекрасная новость и вдохновляющий пример для всех стран, борющихся за свободу.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

