Беларусь погружается в осень 29.09.2025, 12:56

Страна находится под влиянием высотного циклона.

Беларусь продолжает погружаться в осень. Под влиянием высотного циклона сегодня по южной половине пройдут дожди. Сохранится порывистый восточный ветер.

К Минску зона осадков подойдет довольно близко, поэтому исключать вероятность небольшого дождя всё-таки нельзя.

Днём не выше +6..+12°С.

Завтра дожди переориентируются на юго-западную половину страны и их станет меньше. А по северо-востоку днём, из-за усиления влияния антициклона, в облаках появится больше прояснений.

Ветер восточный, умеренный до порывистого.

Ночью +2..+8°С, по северу Витебской области местами на почве возможны заморозки до 0..-1°С. Днём станет чуть теплее +8..+14°С

Минск: Ночью +4..+6°С. Днём +10..+12°С, облачно, во 2-ой половине дня возможны прояснения. Ночью и утром возможен небольшой дождь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com