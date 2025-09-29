закрыть
29 сентября 2025, понедельник
Беларусь погружается в осень

  • 29.09.2025, 12:56
Беларусь погружается в осень

Страна находится под влиянием высотного циклона.

Беларусь продолжает погружаться в осень. Под влиянием высотного циклона сегодня по южной половине пройдут дожди. Сохранится порывистый восточный ветер.

К Минску зона осадков подойдет довольно близко, поэтому исключать вероятность небольшого дождя всё-таки нельзя.

Днём не выше +6..+12°С.

Завтра дожди переориентируются на юго-западную половину страны и их станет меньше. А по северо-востоку днём, из-за усиления влияния антициклона, в облаках появится больше прояснений.

Ветер восточный, умеренный до порывистого.

Ночью +2..+8°С, по северу Витебской области местами на почве возможны заморозки до 0..-1°С. Днём станет чуть теплее +8..+14°С

Минск: Ночью +4..+6°С. Днём +10..+12°С, облачно, во 2-ой половине дня возможны прояснения. Ночью и утром возможен небольшой дождь.

