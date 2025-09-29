Tomahawk для Украины 1 Вадим Денисенко

Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами.

Главная причина изменения политики США – гибридная война дронов, которую начала Россия в ЕС. США ведут свою гибридную войну, где страшилки о теоретически возможных Tomahawk – асимметричный ответ на дроны над аэропортами в ЕС.

Изменение позиций Трампа связано с двумя вещами: выходом Путина из продуктивных переговоров и с эскалацией позиций РФ в Европе. США не хотят сражаться сами, но они демонстрируют России, что готовы наносить удары чужими руками.

Вчерашний удар по Белгороду и временный блэкаут в городе – это, похоже, часть этой самой новой фазы гибридной войны чужими руками. Напомню, что накануне Зеленский заявил о том, что желание исключить Украину приведет к блэкауту в Москве. Далее следует удар по Белгороду (россияне воют, что иностранным оружием), затем выходит Ди Вэнс и говорит, что Трамп рассматривает возможность передачи Tomahawk, а затем появляется Келлог с заявлением, что Трамп позволил наносить удары в глубину России и там нет неприкосновенных точек.

США очевидно поднимают градус. И в России прекрасно понимают: главные удары будут идти по нефте- и газоперевалочным портам и перекачивающим станциям. Возможностей сделать блэкаут в Москве почти нет, но приостановить экспорт нефти вполне реально. Теперь россиянам нужно либо дать страшный ответ (что на самом деле невозможно), либо продолжать надувать щеки и говорить о том, как они на всех фронтах побеждают.

Теоретическое появление Tomahawk:

это не завершение войны, а новый виток эскалации. Я понимаю, что сейчас появится вой множества людей, которые скажут о контрпродуктивности такого развития событий (выражаюсь мягко). На самом деле ситуация складывается так, что все другие варианты хуже, ведь Путин де-факто вышел из переговорного процесса и в ближайшее время никаких шансов на стабилизацию или мирные переговоры не было и нет.

Мы, похоже, входим в период новой серьезной эскалации, которая продлится несколько последующих месяцев. Но при этом всем нужно помнить:

– США как минимум пока продолжают мыслить в категории возобновления переговоров с РФ;

– Россия поднимала ставки с главной целью: разорвать ЕС и Украину и заставить ЕС испугаться настолько, чтобы согласиться на все условия по обмену своей безопасности на сдачу Украины и как минимум частичную отмену санкций. Наша главная дипломатическая задача – не допустить именно этот сценарий.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

