Спикер Сейма Польши метит в ООН 29.09.2025, 13:34

Шимон Головня

Фото: Канцелярия Сейма Польши

Шимон Головня покидает польскую политику.

Спикер Сейма Польши Шимон Головня, который вскоре покинет свой пост, планирует уйти из польской политики и подает заявку на высокую должность в ООН.

Об этом сообщает RMF24.

Лидер партии «Польша 2050» Шимон Головня объявил, что уже подал свою кандидатуру на должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев, отметив, что считает свои шансы «небольшими, но неделю назад они были нулевыми».

«Еще никогда поляк не занимал такой должности в структурах ООН, а я знаю тематику гуманитарной поддержки лучше, чем политику, потому что занимался этим в два раза дольше... Эти два года научили меня, как развивать связи между странами», – отметил Головня и добавил, что для этой структуры могло бы быть полезно иметь на этой должности кого-то из Центрально-Восточной или Северной Европы.

По данным польских СМИ, Головня уже некоторое время размышлял над дальнейшим путем после того, как понял, что не сможет остаться на посту спикера Сейма.

