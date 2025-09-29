Лукашенко потянуло к земле 7 29.09.2025, 13:39

Экономика союзника начала платить настоящую цену за войну.

После переговоров с Путиным Лукашенко сразу похвастался новыми подачками. Но потом признался, что в основном он и Путин обсуждали, как им теперь выжить. Представил, как его вертолет сбивают над Беловежской пущей, загрустил и, сразу после визита, улетел в родной совхоз «Городец». Слушать, как в поле растет рапс, и восстанавливать расшатанную нервную систему, пишет planbmedia.io.

Хотя, на первый взгляд, ничто ведь не предвещало. Сразу после встречи с Путиным Лукашенко похвастался, что договорился про дешевую нефть. Про дешевый газ еще пока договорился не окончательно, но зато на пять лет вперед. Про кредит на вторую атомную станцию договорился поручить правительствам договариваться. В некотором смысле тоже достижение. Казалось бы, не о чем переживать. Живи, радуйся и бери, что дают.

Но, оказалось, что все не так однозначно. Потому что нефть, газ и атомная станция были только фоном для разговоров более экзистенциального свойства. Даже не о смысле существования, а в принципе о существовании.

«Думали, как же нам выжить в это сложное время», — признался Лукашенко в субботу, посещая родной совхоз «Городец».

Туда Лукашенко улетел сразу после визита в Москву. Даже домой не заехал. Потому что дешевую нефть Путин дать еще может, а надежные гарантии выживания, видимо, уже нет.

Успехами российского наступления стыдно похвастаться даже в российском телевизоре. Украинские дроны вынесли пятую часть российской нефтепереработки. Теперь грозят взяться за российскую энергетику. Экономика союзника начала платить настоящую цену за войну и оказалось, что платить ей нечем.

А тут еще страны НАТО пригрозили сбивать над своей территорией российские военные самолеты. И Лукашенко, конечно, сразу представил самое страшное.

«Ну, допустим, в Беловежскую пущу — я туда часто летаю, это совсем на границе с Польшей. Они что, вертолет президента собьют или там какой-то военный вертолет сопровождения?», — сказал он после переговоров с Путиным.

Хотя рецепт ведь простой. Не летай, где не просят, так тебя и не собьют. Но не летать, где не просят, конечно, полностью противоречит союзной военной доктрине. Потому что союзная военная доктрина предполагает разгром любого вероятного противника. Но только при условии, конечно, если противник не сопротивляется.

«Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО. Это значит, что они будут защищаться, чуть ли не на нас нападать. А мы что, будем, извините мне, сопли жевать?», — возмутился он.

И ведь действительно возмутительно. Сначала они закладывают на границе наступательные минные поля, потом строят пассивно-агрессивные оборонительные сооружения, а теперь вообще собираются защищаться. Такого никакая союзная военная доктрина не выдержит.

Поэтому неудивительно, что после этих разговоров Лукашенко потянуло к земле. Потому что слушать, как в поле растет рапс – его любимый способ психологической реабилитации.

