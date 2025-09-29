The Economist: Осажденная экономика России 29.09.2025, 13:59

1,114

Санкции Запада серьезно ударили по ключевым секторам.

Экономика России переживает резкое замедление, и прогнозы полного краха становятся все более реальными, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

После недолгой рецессии в 2022 году рост восстановился лишь временно, но к середине 2025 года ВВП практически остановился: в июле годовой прирост составил всего 0,4%, а промышленная активность сокращается уже несколько месяцев подряд. Корпоративные прибыли падают, фондовый рынок находится в упадке, а рост реальных зарплат замедлился, несмотря на кажущуюся стабильность трудового рынка.

Причины торможения кроются в сочетании фискальной политики и внешнего давления. Расходный бум 2023 года сменяется экономией, инвестиции в инфраструктуру и оборонную промышленность сокращаются, а ужесточение монетарной политики делает кредиты дорогими, что тормозит экономическую активность.

Санкции Запада серьезно ударили по ключевым секторам. Экспорт, особенно нефти, резко сократился: с января по март 2025 года он составил $96 млрд против $155 млрд в начале 2022 года. Укрепление рубля и низкие мировые цены лишь усилили падение доходов от продаж за рубежом. Несмотря на попытки обхода ограничений через третьи страны и бартерные сделки, эффективность российской экономики резко снизилась.

Международные ограничения затрудняют доступ к технологиям, капиталу и зарубежным рынкам. Россия теряет ключевых партнеров, а промышленность остается технологически отсталой и неспособной к масштабному производству.

Хотя население пока не ощущает настоящей экономической «боли» из-за высокой инфляции и накопленных резервов, фундаментальные проблемы усугубляются. Замедление роста, сокращение экспорта и давление санкций угрожают стабильности страны.

В условиях войны и экономического давления Россия оказывается в критическом положении. Перспективы ее экономики мрачны, а способность Кремля удерживать долгосрочную стабильность все более сомнительна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com