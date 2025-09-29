«Молчит, не ходит и ничего не трогает» 29.09.2025, 14:11

1,208

В Минске сдается однокомнатная квартира вместе с пенсионеркой.

В сети появилось необычное предложение по аренде жилья. Звучит оно так: «Сдам однокомнатную квартиру с бабушкой». Обычно это называется «квартира с хозяйкой» или «комната с хозяйкой», но тут автор объявления оговаривает: полноценный хозяин — это вы сами, обратил внимание портал Blizko.by.

Квартира сдается в Малиновке на улице Слободской.

Однушка общей площадью 33 кв. м на восьмом этаже в доме 1997 года постройки сдается за 400 рублей в месяц. Жилье предлагается студентам, командированным, рабочим.

В объявлении сказано:

«Бабушка всегда молчит, ничем в квартире не пользуется и практически не ходит, аккуратная и чистая! Я живу рядом и прихожу два раза в день ненадолго покормить бабушку (еду приношу с собой, в квартире не готовлю) и [провести] гигиен. процедуры. Можем договориться, чтобы я приходила в ваше отсутствие дома. Вы, можно сказать, полноценный хозяин квартиры на свой срок. Спокойствие и покой гарантирую. В квартире есть вся необходимая мебель, которую можно передвинуть по вашему желанию. Вместительный шкаф-купе в вашем распоряжении, кухня, холодильник, плита. Если понадобится рабочее место, сделаем».

Насчет полноценного хозяина квартиры, конечно, можно спорить, потому что жить придется в одной комнате с бабушкой. Впрочем, возможно, на такое жилье все же найдутся свои квартиранты.

В конце автор объявления уточняет: «Со мной можно всегда обо всем договориться! Жду приятного человека».

