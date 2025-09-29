Убыточные организации Гомельской области поставили антирекорд

Убыточные организации Гомельской области поставили антирекорд1
Львиную долю убытков принес именно Мозырский район.
За семь месяцев 2025 года убыток, который принесла деятельность всех убыточных организаций Гомельской области, превысил 1 миллиард рублей (около 330 млн долларов). За тот же период в 2024 году эта сумма равнялась 848 млн руб, прирост убытка составил почти 128%.
В госресурсах такие показатели не оглашаются, но эти данные, как заметил «Флагшток», зафиксированы в свежем справочнике о социально-экономическом положении Гомельской области, опубликованном главным статуправлением региона 25 сентября.
В данных статистики говорится о том, что общее количество убыточных организаций не изменилось — сейчас таковых на Гомельщине 135, как и в прошлом году. Основная доля приходится на сам Гомель: здесь 60 убыточных организаций.
Следующие строки занимают крупные промышленные районы. Это Мозырский — с 17 убыточными организациями, Жлобинский, который имеет 13 таких предприятий, и Речицкий, где находятся 12 убыточных организаций.
При этом львиную долю убытков принес именно Мозырский район — 840 млн рублей из общего числа 1 млрд 80 млн руб. Напомним, по данным Флагштока, большая часть этой суммы появилась в результате работы Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
В официальном отчете также приводятся данные о том, что почти все убытки зафиксированы именно в промышленности: 1 млрд 14 млн руб. На втором месте — транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность. Эта сфера принесла Гомельской области за семь месяцев более 38 млн руб. убытка.