Убыточные организации Гомельской области поставили антирекорд 1 29.09.2025, 14:19

Львиную долю убытков принес именно Мозырский район.

За семь месяцев 2025 года убыток, который принесла деятельность всех убыточных организаций Гомельской области, превысил 1 миллиард рублей (около 330 млн долларов). За тот же период в 2024 году эта сумма равнялась 848 млн руб, прирост убытка составил почти 128%.

В госресурсах такие показатели не оглашаются, но эти данные, как заметил «Флагшток», зафиксированы в свежем справочнике о социально-экономическом положении Гомельской области, опубликованном главным статуправлением региона 25 сентября.

В данных статистики говорится о том, что общее количество убыточных организаций не изменилось — сейчас таковых на Гомельщине 135, как и в прошлом году. Основная доля приходится на сам Гомель: здесь 60 убыточных организаций.

Следующие строки занимают крупные промышленные районы. Это Мозырский — с 17 убыточными организациями, Жлобинский, который имеет 13 таких предприятий, и Речицкий, где находятся 12 убыточных организаций.

При этом львиную долю убытков принес именно Мозырский район — 840 млн рублей из общего числа 1 млрд 80 млн руб. Напомним, по данным Флагштока, большая часть этой суммы появилась в результате работы Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

В официальном отчете также приводятся данные о том, что почти все убытки зафиксированы именно в промышленности: 1 млрд 14 млн руб. На втором месте — транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность. Эта сфера принесла Гомельской области за семь месяцев более 38 млн руб. убытка.

