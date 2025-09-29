закрыть
В Швеции возобновилась дискуссия о создании собственной атомной бомбы

  • 29.09.2025, 14:29
В середине прошлого века Стокгольм проводил испытания ядерного оружия.

В Швеции возобновились дебаты о ядерном оружии после публикации серии материалов в местных СМИ. Политики и эксперты спорят о том, нужно ли стране создавать собственный арсенал или участвовать в общеевропейской программе.

В шведской Лапландии недалеко от посёлка Науста находится озеро Фоаяуре. Оно образовалось в результате одного из самых мощных взрывов, проведённых в стране в 1950-е годы в рамках секретной оборонной программы, пишет The Times.

Первоначально это был кратер от подрыва, имитировавшего небольшой ядерный взрыв в рамках подготовки к созданию национального атомного оружия.

Сегодня, по мере роста российской угрозы и на фоне ощущаемого многими снижения надёжности Соединённых Штатов, политики обсуждают, нужна ли им собственная бомба.

Первым тему поднял лидер партии «Шведские демократы» Джимми Акессон. Он заявил: «У Швеции было много экспертизы в ядерных технологиях. Но политическая воля была другой. Думаю, сейчас на столе должно лежать всё».

Идею поддержал исследователь Роберт Дальсе из агентства FOA, а также евродепутат Алиса Теодореску Маве из Христианских демократов, которая предложила участие Швеции в общеевропейской ядерной стратегии.

