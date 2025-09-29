«Бетонные заграждения далеко не увезли» 1 29.09.2025, 14:38

1,990

Что происходит на белорусско-польской границе.

В Госпогранкомитете рассказали о ситуации перед пунктами пропуска на границах со странами ЕС. Наибольшая очередь легковых авто сегодня перед вновь открывшимся на прошлой неделе польским «Тересполем» — 800 автомобилей.

Читатели «Онлайнера» меж тем обратили внимание на то, что бетонные заграждения, которые в период закрытия польской границы были установлены на мосту через Западный Буг между двумя сопредельными пунктами пропуска, далеко не увозили, они сгружены рядом, на территории «Тересполя».

Небольшие очереди легковых авто наблюдаются также перед литовскими пунктами пропуска.

А вот для водителей большегрузов дела обстоят куда сложнее. В пограничном ведомстве сообщили, что за выходные дни очередь фур на въезд в ЕС увеличилась почти на треть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com