29 сентября 2025, понедельник, 15:26
Белые медведи захватили заброшенную российскую станцию в Арктике

  • 29.09.2025, 14:46
  • 1,948
Белые медведи захватили заброшенную российскую станцию в Арктике

Необычную картину заснял тревел-блогер.

На острове Колючин в Чукотском море белые медведи обосновались в зданиях бывшей полярной станции. Исследователи покинули ее более 30 лет назад, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Необычную картину заснял с помощью дрона тревел-блогер Вадим Махоров. На кадрах видно, как медведи свободно разгуливают между постройками, выглядывают из окон и дверей, а один даже попытался укусить летательный аппарат.

По словам Махорова, звери используют строения как укрытие от ветра и дождя и чувствуют себя там вполне комфортно.

Сегодня станция и прилегающее к ней село полностью заброшены, а их новыми «жителями» стали символы Арктики — белые медведи.

