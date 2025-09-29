Белые медведи захватили заброшенную российскую станцию в Арктике

Белые медведи захватили заброшенную российскую станцию в Арктике1
- 29.09.2025, 14:46
- 1,948
Необычную картину заснял тревел-блогер.
На острове Колючин в Чукотском море белые медведи обосновались в зданиях бывшей полярной станции. Исследователи покинули ее более 30 лет назад, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Необычную картину заснял с помощью дрона тревел-блогер Вадим Махоров. На кадрах видно, как медведи свободно разгуливают между постройками, выглядывают из окон и дверей, а один даже попытался укусить летательный аппарат.
По словам Махорова, звери используют строения как укрытие от ветра и дождя и чувствуют себя там вполне комфортно.
Сегодня станция и прилегающее к ней село полностью заброшены, а их новыми «жителями» стали символы Арктики — белые медведи.