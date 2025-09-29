Международные поезда снова будут останавливаться на станции у границы с Литвой

Международные поезда снова будут останавливаться на станции у границы с Литвой1
Впервые со времен Covida-19.
На станции Гудогай возле литовской границы снова будут останавливаться международные поезда, следующие транзитом в Калининград и обратно, пишет «Островецкая правда».
Во время пандемии COVID-19 здесь отменили посадку, высадку и, соответственно, продажу билетов на международные составы Калининград — Москва, Калининград — Санкт-Петербург, Калининград — Адлер, Калининград — Челябинск и обратно.
Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, поезда продолжали проходить станцию без остановки, что вызывало вопросы у местных жителей и туристов.
С 25−26 октября (точная дата зависит от конкретного поезда) посадка и высадка пассажиров на Гудогае возобновится. Уточнить детали можно по телефону 105 в контакт-центре БелЖД.