закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 15:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

12 украинских медиа заблокировали в Венгрии

  • 29.09.2025, 15:12
12 украинских медиа заблокировали в Венгрии

Ранее Киев ограничил доступ к двум венгерским ресурсам.

Власти Венгрии заблокировали 12 украинских медиа в ответ на ограничение доступа к нескольким венгерским средствам массовой информации.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гуляш Гергели в «Фейсбуке».

Он уточнил, что речь идет о следующих сайтах: NV.ua, oboz.ua, anons-zak.com.ua, ungvar.uz.ua, zakarpattya.net.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua, tsn.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua, eurointegration.com.ua.

Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип
Великая «битва за Молдову»
Великая «битва за Молдову» Петр Олещук