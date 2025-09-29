12 украинских медиа заблокировали в Венгрии 29.09.2025, 15:12

Ранее Киев ограничил доступ к двум венгерским ресурсам.

Власти Венгрии заблокировали 12 украинских медиа в ответ на ограничение доступа к нескольким венгерским средствам массовой информации.

Об этом сообщил глава канцелярии венгерского премьера Гуляш Гергели в «Фейсбуке».

Он уточнил, что речь идет о следующих сайтах: NV.ua, oboz.ua, anons-zak.com.ua, ungvar.uz.ua, zakarpattya.net.ua, pravda.com.ua, hromadske.ua, tsn.ua, lb.ua, insiderinfo.com.ua, uaonline.com.ua, eurointegration.com.ua.

Ранее Украина заблокировала 15 сайтов из Венгрии, Румынии, Молдовы и Греции, которые распространяли российскую пропаганду. Блокировку инициировала Служба безопасности Украины. Среди венгерских изданий под блокировку попали Origo и Demokrata.

