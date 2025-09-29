Экс-начальника цеха «Гомсельмаша» приговорили к 11 годам колонии 1 29.09.2025, 15:19

Владислав Пудяк

По статье «об измене государству».

Экс-начальника цеха «Гомсельмаша» Владислава Пудяка приговорили к 11 годам колонии по статье «об измене государству» (статья 356 УК), пишет правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на данные DissidentBy.

Суд над Владиславом прошел еще в 2023-ем году, однако точный приговор стал известен только сейчас. Какие именно действия вменили ему в вину — неизвестно.

Во время «выборов» 2020 года и во время «парламентских» «выборов» в 2019 году Владислав был заместителем председателя избирательной комиссии участка №20 в Гомеле.

