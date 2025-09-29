Все попытки договориться с Путиным провалились 3 29.09.2025, 15:39

Конфликт больше не ограничивается Украиной.

Надежды на диалог с Путиным окончательно исчезли. Решение Великобритании поддержать создание европейской «стены дронов» показывает, что конфликт больше не ограничивается Украиной — он стал общим для всего континента, пишет INews (перевод — сайт Charter97.org).

Лондон вместе с Киевом планирует наладить массовое производство дешевых перехватчиков, которые станут основой барьера вдоль восточного фланга НАТО. Система будет включать радары, акустические сенсоры и ударные беспилотники.

Поводом стали многочисленные инциденты — российские дроны проникали в воздушное пространство Польши, Дании, Норвегии, Румынии и Швеции, а три истребителя МиГ-31 провели 12 минут над территорией Эстонии. Москва оправдывается «ошибкой», но в Европе это воспринимают как сознательную проверку на прочность.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Европе необходимо отказаться от практики «стрелять миллионными ракетами по дронам, стоящим в разы дешевле». Именно поэтому британский проект Octopus рассматривается как экономически эффективная основа будущей обороны.

Украина станет ключевым звеном проекта, передавая союзникам опыт массового применения дронов на поле боя. Параллельно ЕС готовит кредит для Киева на €122 млрд за счет замороженных российских активов.

Венгрия уже заявила, что не примет участия, а неопределенность в позиции США после выборов тревожит восточных союзников. Тем не менее вывод очевиден — российская агрессия у границ ЕС больше не абстракция. Европа вынуждена ускорять военную интеграцию и мобилизацию промышленности.

