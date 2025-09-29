закрыть
В оккупированном Крыму произошел масштабный пожар на НПЗ в Феодосии

3
  • 29.09.2025, 15:53
  • 2,464
Видеофакт.

В Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, произошел масштабный пожар на НПЗ. Там поднимается дым, сообщают телеграм-каналы.

Как заявил советник «главы» аннексированного Крыма Олег Крючков, пожар действительно произошел на НПЗ. По его словам, причиной стало нарушение технологии сварочных работ.

Однако незадолго до этого россияне заявляли об авиационной угрозе для полуострова и угрозе от неизвестных дронов. Более того, останавливалось движение морского транспорта, а также движение по Крымскому мосту.

НПЗ в Феодосии

Во временно оккупированной Феодосии расположен нефтеперерабатывающий завод, который имеет стратегическое значение для обеспечения топливом российских военных и гражданской инфраструктуры Крыма.

