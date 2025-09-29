В Витебске водитель BMW выехал на встречную: в ДТП пострадали два человека
Дело передали в суд.
Авария произошла в Витебске 31 мая. Водитель BMW выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Пострадали двое: 30-летний водитель и 21-летний пассажир Volkswagen.
Сегодня в службе информации прокуратуры Витебской области сообщили, что уголовное дело об этом ДТП направлено в суд.
— Согласно материалам дела нетрезвый обвиняемый двигался на автомобиле BMW по улицам Витебска, не имея права управления транспортными средствами. Вблизи одного из жилых домов он совершил небезопасный маневр обгона попутной машины и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Volkswagen Passat, — говорится в сообщении.
47-летнего жителя Витебска обвиняют по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжкого телесных повреждений.
— Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения, — добавили в прокуратуре.