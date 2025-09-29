Еврокомиссар Кос, ответственная за расширение, прибыла в Украину с трехдневным визитом

Еврокомиссар Кос, ответственная за расширение, прибыла в Украину с трехдневным визитом1
Визит она начала с Закарпатья.
Еврокомиссар по расширению Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом и начинает его с Закарпатья, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.
Марта Кос прибыла с визитом, «чтобы подтвердить поддержку ЕС европейского пути страны и отметить завершение процесса скрининга для вступления в ЕС».
В первый день визита в понедельник еврокомиссар посетит школы для венгерского и словацкого меньшинства в Закарпатье и встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги Украины в этой сфере, в частности План действий по нацменьшинствам, принятый в мае.
Также еврокомиссар посмотрит на недавно построенную евроколею.
Во вторник, 30 сентября, запланированы встречи по реформе децентрализации с представителями региональных органов власти, участие в программе Украинской недели устойчивости, визит в реабилитационный центр Unbroken и жилой проект для ВПЛ и ветеранов, профинансированный ЕС, встречи с представителями гражданского общества.
В среду Кос будет в Киеве и обсудит с представителями украинского правительства и Верховной Рады повестку дня евроинтеграционных реформ.
Также запланированы встречи с представителями антикоррупционных органов Украины, чтобы «акцентировать важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС».