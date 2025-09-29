закрыть
29 сентября 2025, понедельник
Еврокомиссар Кос, ответственная за расширение, прибыла в Украину с трехдневным визитом

  • 29.09.2025, 16:14
Визит она начала с Закарпатья.

Еврокомиссар по расширению Марта Кос прибыла в Украину с трехдневным визитом и начинает его с Закарпатья, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Марта Кос прибыла с визитом, «чтобы подтвердить поддержку ЕС европейского пути страны и отметить завершение процесса скрининга для вступления в ЕС».

В первый день визита в понедельник еврокомиссар посетит школы для венгерского и словацкого меньшинства в Закарпатье и встретится с представителями Совета национальных меньшинств Украины, чтобы обсудить последние шаги Украины в этой сфере, в частности План действий по нацменьшинствам, принятый в мае.

Также еврокомиссар посмотрит на недавно построенную евроколею.

Во вторник, 30 сентября, запланированы встречи по реформе децентрализации с представителями региональных органов власти, участие в программе Украинской недели устойчивости, визит в реабилитационный центр Unbroken и жилой проект для ВПЛ и ветеранов, профинансированный ЕС, встречи с представителями гражданского общества.

В среду Кос будет в Киеве и обсудит с представителями украинского правительства и Верховной Рады повестку дня евроинтеграционных реформ.

Также запланированы встречи с представителями антикоррупционных органов Украины, чтобы «акцентировать важность верховенства права и антикоррупционных реформ на пути Украины к вступлению в ЕС».

