На станции Колядичи задерживают подачу грузов

Что происходит?

На станции Колядичи подают грузы с задержками. Как сообщили Office Life в логистических компаниях, это вызвано заторами на железной дороге после закрытия белорусско-польской границы.

Напомним, Польша полностью закрыла границу с Беларусью ночью 12 сентября в связи с учениями «Запад-2025». Работу автомобильных пунктов пропуска «Козловичи» и «Брест», а также четырех железнодорожных пунктов возобновили в ночь на 25 сентября.

Перед этим в пункте пропуска в Бресте застряли более 130 грузовых поездов. Причем этот погранпереход всегда был основным коридором для поставки китайских товаров в ЕС по железной дороге. Через Польшу так перевозят 90% грузов между Китаем и ЕС. Ежегодный объем составляет более €25 млрд. А на коридор между Беларусью и Польшей приходится 3,7% всей торговли между странами ЕС и Китаем.

Как отмечают логисты, серьезной альтернативы этому направлению сейчас нет. В том числе с учетом Транскаспийского международного транспортного маршрута, который связывает Китай с ЕС в обход России и Беларуси через Каспийское море. Это направление по сравнению с белорусским занимает больше времени и не приспособлено для такого объема грузов.

Отмечается, что сейчас на железнодорожной станции Колядичи из-за заторов задерживают подачу грузов. При этом отдельные поезда стоят в пути 4−6 дней. По мнению логистов, в течение недели ситуация должна стабилизироваться и движение транзитных поездов вернется к обычному графику.

«Сейчас Колядичи перегружены. Такая ситуация наблюдается с выходных. Бросают поезда из-за скопления на станции большого их количества. Здесь сейчас рекомендуют не подавать составы, пока он не разгребут скопившийся затор, — резюмировали в компании STA Logistic.

