29 сентября 2025, понедельник
Куда направлялись истребители РФ в Эстонии?

3
  • 29.09.2025, 16:54
  • 1,598
СМИ раскрыли маршрут.

Три российских истребителя МиГ-31, которые 19 сентября вторглись в воздушное пространство Эстонии, предположительно, направлялись к ее столице, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Самолеты страны-агрессора пролетели не более шести миль внутри территории Эстонии, облетев границу на расстоянии около 60 миль (более 96 км). Через 12 минут после нарушения воздушного пространства их прогнали итальянские истребители F-35, базирующиеся в этом регионе.

Однако подполковник Гаэтано Фарина, командир воздушных сил НАТО, сообщил, что самолеты МиГ-31 были перехвачены над сушей и, судя по всему, направлялись к столице Таллинну.

Кроме того, подобную информацию о вторжении The Times предоставил и неназванный европейский дипломат.

