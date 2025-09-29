закрыть
Цены на золото и серебро бьют исторические рекорды

  • 29.09.2025, 17:21
Цена серебра достигла исторического максимума за последние 14 лет.

Биржевые цены на золото и серебро в понедельник, 29 сентября, обновили очередные исторические максимумы, сообщает платформа Trading Economics (перевод - «Униан».)

В частности, золото впервые в истории поднялось выше 3800 долларов за унцию (122,2 доллара за грамм). За 29 сентября динамика составила более 1%. Сообщается, что этот рост был вызван ослаблением доллара из-за опасений относительно возможного шатдауна американского правительства, а также ожиданиями относительно вероятного снижения ставок Федеральной резервной системой США.

Кроме того, неопределенности добавляют новые анонсированные пошлины американского президента, что также подталкивает цены на драгоценные металлы вверх.

В свою очередь, серебро достигло отметки в 46,5 доллара за унцию (1,5 доллара за грамм), что стало историческим максимумом за последние 14 лет. За понедельник металл прибавил в цене почти 2%.

Издание Financial Тimes отмечает, что в 2025 году золото в слитках уже подорожало на 45%. Эту тенденцию в последние месяцы усиливало и то, что западные инвесторы массово вкладывают средства в биржевые фонды, обеспеченные золотом.

Кроме того, центральные банки государств увеличивают свои запасы этого драгоценного металла, который становится привлекательной альтернативой доллару - основной резервной валюте мира.

Как сообщает Reuters, дорожают и другие драгоценные металлы. В частности, платина выросла на 1,7%, достигнув двенадцатилетнего максимума в 1595,35 доллара за унцию (51,3 доллара за грамм). Палладий же достиг 1279,46 доллара за унцию (41,14 доллара за грамм) - рост составил 0,7%.

