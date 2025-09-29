Политзаключенная Ольга Чукарева в СИЗО перенесла инсульт и почти полностью потеряла зрение1
- 29.09.2025, 17:28
- 1,980
Об том стало известно правозащитникам.
Политзаключенная Ольга Чукарева в СИЗО перенесла инсульт и почти полностью потеряла зрение, сообщает Dissidentby.
Ольга Чукарева была задержана почти год назад. Ее судили по ст. 361−1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нем») и ст. 369 («Оскорбление представителя власти»).
«В СИЗО перенесла инсульт на фоне стресса, после чего почти полностью утратила зрение. Несмотря на это, Ольгу осудили на четыре года лишения свободы», — сообщают правозащитники.