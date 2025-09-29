ВВС: Украина впервые получит шведские истребители Gripen 1 29.09.2025, 17:37

1,648

Украина ожидается дополнительные поставки западных самолетов.

Авиапарк Воздушных сил Вооруженных сил Украины пополнится шведскими истребителями четвертого поколения Gripen. Такое заявление сделал в интервью BBC заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

По его словам, ожидаются дополнительные поставки самолетов. Среди них, кроме шведских истребителей, также американские F-16 и французские Mirage, которые уже эксплуатируются украинскими пилотами.

В то же время генерал-лейтенант не стал уточнять, когда они поступят и в каком количестве.

«Давайте, когда увидите их в воздухе над Украиной, тогда будете понимать», – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, какие именно самолеты «ожидаются» – «Мираж», «Грипен», F-16 или только какой-то из них, Гаврилюк ответил так:

«Практически, вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду».

