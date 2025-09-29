«Удары Путина по Украине получат зеркальный ответ по РФ»
Об этом заявил глава МИД Украины.
Российский диктатор Путин должен понимать, что каждый раз нанося удары по Украине - такое же количество ракет и дронов может полететь в ответ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время выступления на Варшавском форуме по безопасности.
- У России ничего не получится, даже несмотря на следующие провокации, которые, к сожалению, следует ожидать в дальнейшем. Мы это видели в Украине постоянно, начиная с 2014 года в Крыму, - заявил Сибига.
Он подчеркнул, что именно поэтому сегодня были обсуждены совместные шаги для усиления безопасности на пути к устойчивому миру. По его словам, в этом ключе обсуждались гарантии безопасности для Украины и снятие любых табу на поставку и использование американского оружия.
- Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже сейчас частично происходит, - подчеркнул Сибига.
Он добавил, что важно достичь паритета в способности Украины защищаться от российского террора.
- Должны наконец избавиться от иллюзий относительно России и действовать решительно, - резюмировал Сибига.