Сикорский: Война в Украине завершится как Первая мировая 1 29.09.2025, 18:02

1,344

Радослав Сикорский

Одна из сторон исчерпает запасы для ее продолжения.

Война в Украине закончится так же, как в свое время завершилась Первая мировая война, предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN. Он напомнил, что тогда боевые действия завершились, когда одна из сторон исчерпала все ресурсы для продолжения войны.

«Нынешняя война, скорее всего, закончится так же, как Первая мировая. Одна или другая сторона исчерпает запасы для ее продолжения», — считает польский министр.

Первая мировая война завершилась в ноябре 1918 года подписанием Компьенского перемирия. Одним из ключевых факторов поражения Центральных держав (Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Болгария) стало полное истощение их ресурсов. Германия оказалась в ситуации, когда военные склады опустели, а морская блокада стран Антанты лишила страну доступа к сырью и продовольствию.

