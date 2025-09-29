В Бресте в частном секторе украсили новогоднюю елку
- 29.09.2025, 18:04
Видео.
В Бресте в частном секторе микрорайона Красный Двор установили и украсили новогоднюю елку. Видео с ней выложила в TikTok местная жительница, заметило «Зеркало».
@natalyanatalya917 Не...ну как бы уже и даааа...хотяяяя 27 сентября всего ..🤔 Брест. Красный двор. Праздник к нам приходит... 🤪😎😆 #праздник #новыйгод #елка #зимавсентябре #рек ♬ оригинальный звук - Наргиз Мами
«Не, ну как бы уже и да, хотя 27 сентября всего. Брест, Красный Двор, праздник к нам приходит», — подписала видео Наталья.
В комментариях на новогоднюю елку в конце сентября отреагировали по-разному:
«Ну сам себе человек сделал праздник! В чем проблема-то?!» — Дина Радаман.
«Это они не убирали или это они уже поставили?» — user7897088652024.
«Честно? А почему бы и нет. У меня тоже новогоднее настроение, и я хочу уже елку поставить, только пусть вначале отопление включат», — tanya_volodkevich.
«Ну если душа требует праздника срочно», — Natali1389.
«Да тут осталось три месяца, туда-сюда и с 15 декабря корпоративы и Новый год», — VatrushkaSunny.
«Ну вдруг у человека не будет свободного времени потом. Все спланировано», — в сеул.
«Пошел за мандаринами», — Vasili Petrovets.