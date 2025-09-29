Отличается ли мозг левшей от мозга правшей? 1 29.09.2025, 18:27

Примерно 10,6% людей в мире являются левшами.

Недавнее нейровизуальное исследование проливает свет на то, чем мозг левшей отличается от мозга правшей, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Примерно 10,6% людей в мире являются левшами, но до сих пор остается загадкой, почему часть людей предпочитает писать и выполнять повседневные действия левой рукой. Ученые все чаще ищут ответы в устройстве мозга.

Ранее крупные исследования не выявили значимых различий в размерах отдельных зон мозга у левшей и правшей. Однако новое исследование сосредоточилось на связях между областями мозга.

Команда под руководством Линка Теджавибульи из Йельской школы медицины проанализировала данные более 1100 добровольцев. Участников исследовали не только по «ведущей руке», но и по доминированию ноги и глаза.

Результаты показали, что у левшей связи в мозге организованы иначе. Отличия проявились не только в моторных сетях, отвечающих за движения, но и в лимбической системе, связанной с эмоциями. Это говорит о том, что леворукость затрагивает не только двигательные функции, но и эмоциональную сферу.

Леворукость — это не просто моторная привычка, а фактор, который формирует более широкие различия в работе мозга.

