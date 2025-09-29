закрыть
Министр обороны Великобритании – Путину: Вы не победите

  • 29.09.2025, 18:35
  • 1,310
Министр обороны Великобритании – Путину: Вы не победите

Джон Хили обратился к диктатору РФ.

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к правителю России Владимиру Путину с посланием о конфликте на Украине. Его слова приводит Sky News.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. (...) Соглашайтесь на мир», — сказал Хили, выступая на съезде Лейбористской партии.

Глава британского военного ведомства добавил, что считает безопасность Украины неотъемлемой составляющей безопасности самой Великобритании, и подчеркнул, что Лондон продолжит поддержку Киева.

