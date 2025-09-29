закрыть
29 сентября 2025, понедельник, 18:57
Под Минском продают агробизнес

  • 29.09.2025, 18:41
Под Минском продают агробизнес

Просят за него 6 млн долларов.

В 60 километрах от Минска продают готовый бизнес — частное агропредприятие с полным циклом сельхозпроизводства. Просят за него 6 млн долларов, пишет «Зеркало».

В 60 км от столицы на продажу выставлено агропредприятие с земельным фондом в 3200 гектаров. Угодья пригодны для выращивания зерновых или создания кормовой базы.

На территории работают три молочно-товарные фермы, а общее поголовье крупного рогатого скота превышает 1900 голов, что обеспечивает стабильный поток молочной продукции для переработки, указано в объявлении.

У фермы есть свой парк техники: тракторы, комбайны, грузовой и легковой автотранспорт, а также оборудование для обслуживания ферм и полей.

В инфраструктуру входят административные здания, мастерские, склады, объекты питания и жилье для сотрудников, что делает хозяйство самодостаточным и удобным для ведения бизнеса.

Стоит оно 18 220 800 рублей, или 6 млн долларов.

По данным портала «Белорусы и рынок», речь идет о «Профи Агроцентр» — частном хозяйстве в Столбцовском районе. Им с начала 2010-х владеет крупный поставщик сельскохозяйственной техники и оборудования на рынок Беларуси компания «Профи-Агропарк Групп».

