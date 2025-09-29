Предотвратит ли ядерная крылатая ракета морского базирования Третью мировую войну? 29.09.2025, 18:52

В Вашингтоне разгорается новая дискуссия о ядерном сдерживании.

Конгресс США вновь продвигает программу разработки морской ядерной крылатой ракеты SLCM-N, от которой администрация бывшего президента США Джо Байдена ранее предлагала отказаться, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Идея вооружить флот подобным оружием впервые появилась при президенте Дональде Трампе в 2018 году. Позже Белый дом пытался закрыть проект, однако Конгресс сохранил финансирование. В оборонном бюджете на 2024 год программа получила 252 млн долларов, а летом Пентагон выделил еще 8 млн на инженерные работы и инфраструктуру.

Сегодня морской компонент ядерной триады США представлен баллистическими ракетами Trident II D5LE, однако растущее соперничество с Россией и Китаем подталкивает Пентагон к поиску дополнительных средств сдерживания. SLCM-N призвана восполнить пробел — дать флоту возможность скрытно и гибко отвечать на ограниченное применение ядерного оружия противниками.

Это не первый подобный проект: в 1980-х ВМС США уже имели ядерную версию «Томагавка». Однако в 1991 году бывший президент США Джордж Буш объявил о выводе всех тактических ядерных вооружений с надводных кораблей и подлодок. Теперь, спустя три десятилетия, идея возвращается.

По данным Конгресса, ключевой вопрос — сможет ли новая ракета укрепить доверие союзников в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и реально сдержать ядерный шантаж.

Главная проблема — техническая. Подлодки нуждаются в доработке, что может задержать развертывание SLCM-N. Тем не менее, все больше экспертов считают, что именно такие системы станут необходимым ответом на новые вызовы XXI века.

