В Толочинском районе сотрудники ГАИ съели сбитого на дороге оленя

В Толочинском районе сотрудники ГАИ съели сбитого на дороге оленя14
- 29.09.2025, 19:12
- 6,474
Что решил суд.
В ноябре 2024 года два инспектора ГАИ в Толочинском районе проводили проверку после ДТП, в котором погиб олень. Но вместо оформления происшествия по закону они забрали тушу погибшего животного себе на мясо.
Оставить это в тайне, однако, не удалось. Когда об этом поступке стало известно, оба милиционера пошли под суд.
Суд наказал бывших сотрудников ГАИ штрафом в 400 базовых величин каждого, их знакомому, помогавшему с перевозкой туши с места происшествия — 350 базовых величин.
Кроме того, автомобили участников дела конфискованы в пользу государства. Общие начисленные им штрафы, включая транспорт и компенсацию природе, составили более 87 000 рублей.
Приговор был озвучен на выездном судебном заседании в Толочинском РОВД в присутствии их бывших коллег.