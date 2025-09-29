В Толочинском районе сотрудники ГАИ съели сбитого на дороге оленя 14 29.09.2025, 19:12

Что решил суд.

В ноябре 2024 года два инспектора ГАИ в Толочинском районе проводили проверку после ДТП, в котором погиб олень. Но вместо оформления происшествия по закону они забрали тушу погибшего животного себе на мясо.

Оставить это в тайне, однако, не удалось. Когда об этом поступке стало известно, оба милиционера пошли под суд.

Суд наказал бывших сотрудников ГАИ штрафом в 400 базовых величин каждого, их знакомому, помогавшему с перевозкой туши с места происшествия — 350 базовых величин.

Кроме того, автомобили участников дела конфискованы в пользу государства. Общие начисленные им штрафы, включая транспорт и компенсацию природе, составили более 87 000 рублей.

Приговор был озвучен на выездном судебном заседании в Толочинском РОВД в присутствии их бывших коллег.

