Хватит ли белорусам картошки зимой?

В Минсельхозпроде дали ответ.

Белорусские аграрии намерены получить около 1 млн т картофеля в 2025-м, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, пишет БелТА со ссылкой на журнал «Экономика Беларуси».

И это на 30% больше, чем в прошлом, 2024 году.

По словам министра, сейчас в стране реализуется Комплекс мер по развитию плодоовощеводства на 2025–2030 годы. В нем прописаны ожидаемые объемы производства основных видов культур по годам и в разрезе областей.

Больше всего внимания отведено востребованным овощам, раннему картофелю и яблокам. В жизнь концепцию приводят Минсельхозпрод вместе с заинтересованными органами госуправления.

«Сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства рассчитывают получить около 1 млн т картофеля, это на 30% больше уровня 2024 года, овощей – 587 тыс. т, 102% к прошлогоднему урожаю. Так что внутренний рынок будет полностью обеспечен «борщевым набором»: и морковью, и свеклой, и луком – теми культурами, хорошему росту которых нынешняя погода благоприятствует», – заверил Юрий Горлов.

Он уточнил, что производство плодов и овощей в Беларуси существенно превышает потребность организаций торговли.

«Тем не менее для подстраховки в связи с недобором урожая яблок продолжим практику нетарифного регулирования их экспорта с помощью лицензирования. Предприятия торговли также продолжают заключать прямые договоры с производителями яблок для максимального удовлетворения спроса», – отметил Юрий Горлов.

В стабилизационные запасы на хранение в период зимы 2025–2026 годов в Беларуси положат 149 тыс. т овощей.

