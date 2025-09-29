Сикорский: Поражение России в войне откроет путь к реформам и смене режима 1 29.09.2025, 20:19

Глава МИД Польши подчеркнул, что в истории РФ реформы происходили только после проигранных войн.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CNN заявил, что колониальные войны обычно длятся около десяти лет и заканчиваются тогда, когда агрессор осознает невозможность победы.

«Если посмотреть на историю России, она проиграла немало войн. Крымская война, русско-японская война, потерпели поражение в Первой мировой войне, проиграли вторжение в Польшу в 1920 году, в Афганистан, и проиграли холодную войну. И у всех них есть общее: реформы в России происходили только после войны», — рассказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, правитель РФ Владимир Путин рассчитывал на теплый прием в Киеве, однако не способен признать, что ошибся, когда начал вторжение. Сикорский добавил, что подобные войны обычно завершает уже другой руководитель страны, ведь только тогда открывается путь к реформам.

«Поражение в этой войне было бы полезно не только для Украины и Европы, но и для самой России. И почти всегда после таких поражений в России происходила смена режима», — подытожил глава польского МИД.

