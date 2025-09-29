МИД Эстонии предостерег от поездок в Беларусь
- 29.09.2025, 20:34
Министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от поездок в Беларусь из-за случаев допроса и задержания в Беларуси эстонских граждан, а также трудностей с получением консульской помощи.
Об этом сообщает ERR.
«Было достаточно много случаев и на границе, и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС. Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан», – сказала дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман.
Она добавила, что при возникновении проблем в Беларуси может быть трудно получить помощь эстонского консула. «С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и белорусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. Во время поездки в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным», – сказала Саар-Рааман.
Однако билеты на автобусы из Таллинна в Минск по-прежнему можно приобрести, и выдача гуманитарных виз продолжается.