МИД Эстонии предостерег от поездок в Беларусь 29.09.2025, 20:34

2,238

Подробности.

Министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от поездок в Беларусь из-за случаев допроса и задержания в Беларуси эстонских граждан, а также трудностей с получением консульской помощи.

Об этом сообщает ERR.

«Было достаточно много случаев и на границе, и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС. Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан», – сказала дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман.

Она добавила, что при возникновении проблем в Беларуси может быть трудно получить помощь эстонского консула. «С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и белорусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. Во время поездки в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным», – сказала Саар-Рааман.

Однако билеты на автобусы из Таллинна в Минск по-прежнему можно приобрести, и выдача гуманитарных виз продолжается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com