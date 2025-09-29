Звезды «Реала» исполнили мечту особенного мальчика из Казахстана

Звезды «Реала» исполнили мечту особенного мальчика из Казахстана1
- 29.09.2025, 20:38
- 3,588
Трогательное видео.
Футболисты «Реала», перед матчем с «Кайратом», исполнили мечту особенного мальчика из Казахстана, сообщает Sports.kz.
В сети опубликовано видео, где звездные футболисты испанского гранда во время предыгровой тренировки окружили вниманием особенного мальчика Санжара, который мечтал увидеть своих кумиров. Футболисты во главе со своим наставником Хаби Алонсо сфотографировались с казахстанцем и оставили ему свои автографы. Видео можно посмотреть ниже.
Отметим, что матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет на Центральном стадионе в Алматы. Это будет первая игра испанского гранда на территории Центральной Азии.