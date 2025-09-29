Два банка Беларуси вводят комиссию за зачисление денег

Два банка Беларуси вводят комиссию за зачисление денег3
С 1 октября.
Два белорусских банков – «Беларусбанк» и «Альфа Банк» – сообщили об изменениях при зачислении денег. Новшества вступают в силу с 1 октября 2025 года.
Так, «Альфа Банк» с названной даты вводит плату за зачисление денег на текущий (расчетный) банковский счет. Размер платы – 1% от суммы, которая зачислена на счет.
Комиссия вводится в отношении денежных средств, поступивших в белорусских рублях из банков-нерезидентов Беларуси, а также поступивших в российских рублях из других банков Беларуси и банков-нерезидентов Беларуси.
«Беларусбанк» также вводит комиссию за зачисление денег на счета физлиц (безналичным образом). Для счетов, которые открыты в белорусских рубля, комиссия составит 2% от суммы, максимум 700 BYN. Для счетов, открытых в инвалюте, комиссия также составит 2% от суммы валюты счета (в эквиваленте белорусских рублей), максимальная комиссия при этом – также не более 700 рублей.