Президент Мадагаскара на фоне протестов распустил правительство

Президент Мадагаскара на фоне протестов распустил правительство1
- 29.09.2025, 21:25
Причиной волнений на острове стали перебои с водо- и электроснабжением.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на фоне беспорядков в стране объявил об отставке правительства и пообещал назначить нового премьер-министра через три дня. Об этом сообщает портал 2424.mg.
«Президент республики распускает правительство и обещает нового премьер-министра через три дня», — говорится в сообщении.
По сообщениям прессы, причиной волнений на Мадагаскаре стали перебои с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. По словам жителей столицы, имеющих доступ к электроэнергии, даже в этих районах бывают случаи отключения воды и света на 10-12 часов в день.