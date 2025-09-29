ВСУ уничтожили два российских «Солнцепека» возле Купянска 29.09.2025, 21:36

Феерическое видео.

Украинские военные поразили две вражеские установки «Солнцепек» неподалеку Купянска.

Видео опубликовал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС».

Отмечается, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС» поразили две дорогостоящие РСЗО противника — ТОС-1А «Солнцепёк» на Купянском направлении.

«Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва», - подписано видео.

