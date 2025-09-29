На перапахаваньні Сяргея Пясэцкага выступіў прэзыдэнт Польшчы 29.09.2025, 22:13

Фото: svaboda.org

Сяргей Пясэцкi меў беларускае паходжаньне, шматгадовую повязь зь Беларусьсю і напісаў раманы пра бандыцкі міжваенны Менск.

Сёньня ў Варшаве перапахавалі прах Сяргея Пясэцкага — удзельніка польска-савецкай вайны, выведніка і выбітнага пісьменьніка з пакручастым лёсам. Ён меў беларускае паходжаньне, шматгадовую повязь зь Беларусьсю і напісаў раманы пра бандыцкі міжваенны Менск, паведамляе «Радыё Свабода».

Пасьля жалобнай імшы ў Катэдральны касьцёле Войска Польскага труну з прахам пісьменьніка перапахавалі на вайсковых могілках Павонзкі ў цэнтры Варшавы.

На жалобнай цырымоніі выступіў прэзыдэнт Польшчы Караль Наўроцкі.

Фото: svaboda.org

«Сёньня больш, чым калі-небудзь нам патрэбныя гісторыя жыцьця і літаратура Сяргея Пясецкага, каб гаварыць праўду пра бальшавізм, пра камуністычную сыстэму, пра тое, якой пагрозай для Польшчы і для ўсёй Эўропы ёсьць посткамуністычная, нэаімпэрская Расея, — сказаў Наўроцкі.

Ён нагадаў, што Сяргей Пясецкі яшчэ маладым хлопцам спазнаў «сутнасьць бальшавізму і камуністычнай сыстэмы». Ён ведаў, што гэта сыстэма антыкаштоўнасьцяў, зла, хлусьні, пагарды да іншага чалавека, — і сваёй думкі не зьмяніў да самай сьмерці.

Фото: svaboda.org

Прыгадаўшы службу Пясэцкага ў польскай выведцы ў міжваенны час, крымінальны прысуд, змаганьне ў Арміі Краёвай падчас Другой усясьветнай вайны, Караль Наўроцкі адзначыў, што ягоная творчасьць была ня проста ўзорам выдатнай літаратуры.

Ён назваў ягонае пяро зброяй, якая паказвала сутнасьць камуністычнай сыстэмы.

Фото: svaboda.org

Сяргей Пясэцкі нарадзіўся ў 1899 годзе ў беларускіх Ляхавічах. У час польска-бальшавіцкай вайны рэгулярна перасякаў мяжу дзьвюх дзяржаў, быў удалым перамытнікам. У 1926-м, калі яго звольнілі са службы ў Войску Польскім, Пясэцкага арыштавалі за рабункі і пасадзілі ў турму. Спачатку асудзілі да сьмяротнага пакараньня, затым замянілі 15 гадамі турмы. Але праз 11 гадоў вызвалілі датэрмінова.

Фото: svaboda.org

Якраз у зьняволеньні раскрыўся пісьменьніцкі талент Пясэцкага. Раман «Каханак Вялікай Мядзьведзіцы» стаў культавым і быў перакладзены на 16 моваў сьвету, у тым ліку беларускую.

У гэтым творы ён падрабязна і яскрава апісаў насычанае жыцьцё ракаўскіх кантрабандыстаў, сьведкам якому быў сам.

Па-беларуску таксама выйшлі кнігі Пясэцкага «Яблычак», «Гляну я ў аконца», «Багам ночы роўныя», «Жыцьцё раззброенага чалавека».

З 1944 году Пясэцкі жыў у Вялікай Брытаніі, дзе і памёр ад раку лёгкіх 61 год таму. Цяпер ягоная магіла — у сталіцы Польшчы.

Фото: svaboda.org

Фото: svaboda.org

