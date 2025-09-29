Глава МИД Украины: С сегодняшнего дня украинское оружие достанет все военные объекты России 29.09.2025, 22:15

Андрей Сибига

Андрей Сибига прокомментировал разрешение Трампа наносить дальнобойные удары по РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что с сегодняшнего дня не будет ни одного безопасного места на территории России, куда не сможет достать Украина.

Это заявление глава МИД Украины сделал в кулуарах Варшавского форума по безопасности, комментируя слова спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары Украины по России, передает «Укринформ».

«Украина защищает свою независимость, основываясь на праве самозащиты в соответствии с 51-й статьей устава ООН. И Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории», - подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что Силы обороны уже показали, что такое мощь украинского оружия.

