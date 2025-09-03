В Литве лето-2025 стало одним из самых холодных за последние годы 3.09.2025, 0:34

В Великобритании и Франции, наоборот, прошедшее лето стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений.

В Литве нынешнее лето стало одним из самых холодных с 2017 года, со средними температурами ниже долгосрочной нормы,

Такие данные Литовской гидрометеорологической службы приводит LRT.

По сравнению с 1961 годом, лето-2025 заняло 33-е место по температуре. Его средняя температура соответствовала температуре 1964, 1966 и 1968 годов.

Это было также первое лето с 2017 года без одной зафиксированной волны жары, которая определяется как три последовательных дня с максимальной температурой выше 30 градусов по Цельсию.

В отличие от весны этого года, которая отметилась значительными температурными аномалиями, лето почти не отличалось от нормы.

Метеорологи отметили, что каждый месяц сезона имел меньше солнечных часов, чем в среднем.

Количество осадков было значительно выше: в Литве за сезон было зафиксировано в среднем 275,6 мм осадков, что примерно на 20% больше, чем средний многолетний показатель в 229 миллиметров.

Сообщалось также, что предварительные статистические данные Национальной метеорологической службы Великобритании подтверждают, что лето 2025 года официально является самым теплым за всю историю наблюдений в стране.

А во Франции нынешнее лето стало третьим самым жарким в истории.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com