Трамп нестандартно отреагировал на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Трамп нестандартно отреагировал на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен5
- 3.09.2025, 7:36
НАТО обеспокоено этим.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который экстренно приземлился в Болгарии из-за глушения Россией его GPS-сигнала.
«Ну, у нее было интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба», - сказал Трамп.
В то же время он отметил, что «никто не знает», из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.
«Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошая вещь. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив», - добавил президент США.
Инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен
Напомним, 1 сентября, самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно приземлился в Болгарии.
Причиной стало российское вмешательство, которое привело к нарушению работы GPS на самолете. Пилот был вынужден приземлиться, используя бумажные карты.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы не причастна к инциденту.