3 сентября 2025, среда, 9:29
Трамп нестандартно отреагировал на инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

5
  • 3.09.2025, 7:36
  • 9,042
НАТО обеспокоено этим.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на инцидент с самолетом главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, который экстренно приземлился в Болгарии из-за глушения Россией его GPS-сигнала.

«Ну, у нее было интересное событие. Она выдающаяся женщина. НАТО обеспокоено этим, думаю, мы оба», - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что «никто не знает», из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.

«Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошая вещь. Если бы такое когда-то случилось со мной, я был бы счастлив», - добавил президент США.

Инцидент с самолетом Урсулы фон дер Ляйен

Напомним, 1 сентября, самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно приземлился в Болгарии.

Причиной стало российское вмешательство, которое привело к нарушению работы GPS на самолете. Пилот был вынужден приземлиться, используя бумажные карты.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия якобы не причастна к инциденту.

